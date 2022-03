No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las versiones sobre lo ocurrido en el partido entre Progreso y Cerro el fin de semana siguen siendo divergentes. Desde el club locatario afirman que la policía ingresó a la tienda oficial en busca de propaganda del Sí, pero el Ministerio del Interior asegura que no hubo nada extraordinario en el accionar policial, sino que se trató de un operativo rutinario. “Fue algo completamente de rutina. Concretamente de una rutina que empezó el viernes y se va a extender hasta el último domingo de febrero de 2025. Si esto no es una rutina, bueno, no sé qué sería una rutina entonces”, declaró el ministro Luis Alberto Heber.

El jerarca opinó que “el resultado del referéndum y las declaraciones de los diferentes actores políticos evidenciaron que ya estamos en plena campaña electoral. Esto no tiene nada de malo. Pero no podemos permitir que se politice el fútbol y que algo que tendría que ser una fiesta de la violencia, el insulto homofóbico y el microtráfico de drogas termine siendo un acto de campaña electoral”. Cuando se le consultó al ministro sobre si estaba confesando que el operativo del viernes fue en busca de propaganda electoral, respondió: “Ya ganamos el referéndum, ahora te confieso lo que quieras”.

El inventario de lo requisado

Un pin de la Pantera Rosa

Dos remeras de La Tabaré

Una bandera con la leyenda “Sí al porro”

Un palo de los que se ponen en las ruedas.