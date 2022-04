Sacarles el IVA a algunos productos de primera necesidad, duplicar los montos de las ayudas sociales a sectores vulnerables y reducir tarifas de servicios públicos son las principales medidas que el Frente Amplio presentó a Lacalle Pou para enfrentar la emergencia social. El mandatario se comprometió a estudiarlas, aunque aclaró que hay escasas chances de que las adopte, ya que tiene miedo de ser expulsado del Partido Nacional (PN). “Hoy por hoy, el horno no está para bollos en la interna del partido. Y como se podrán imaginar, la pertenencia al Partido Nacional es muy importante para mí no sólo a nivel afectivo, sino también político. Para ser claros: son cosas viables, pero yo no quiero terminar armando un grupo independiente con Esteban Valenti, Daniel Peña y Gustavo Salle. Si me echan del partido, se me complica”, declaró ayer Lacalle Pou en una improvisada rueda de prensa.

Consultado sobre quiénes considera que podrían impulsar su expulsión del PN, el mandatario indicó que seguramente se trataría de una iniciativa “prácticamente unánime, a la que yo mismo, por una cuestión de coherencia, tendría que apoyar”.