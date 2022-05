No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Si bien pasó más de un mes desde que la ley de urgente consideración (LUC) fue refrendada en las urnas, desde el gobierno siguen aprovechando cada oportunidad para señalar las bondades de la norma. El viernes, el presidente Luis Lacalle Pou destacó que gracias a la LUC va a poder alquilar un pequeño monoambiente sin garantía. “Antes, las personas que estaban pasando por un momento de sus vidas en el que necesitaban conseguir medio rápido un lugar para vivir pero al mismo tiempo tenían que cuidar su economía porque se les venía encima una etapa con muchos gastos no tenían una solución. Ahora, gracias a la LUC, esas personas se pueden conseguir algo prácticamente de un día para el otro. Y eso se los puedo asegurar con propiedad, porque es mi caso”, contó el mandatario en una rueda de prensa a la salida de la Torre Ejecutiva.

Lacalle Pou decidió que no vivirá más en la residencia presidencial de Suárez y Reyes “porque el país está pasando por un momento complicado desde el punto de vista económico y no está bueno que el primer funcionario público gaste todo ese dinero en mantener una casa en donde la mayoría del tiempo no vive nadie”.