En su tradicional columna en El Correo de los Viernes, el dos veces expresidente Julio María Sanguinetti se refirió al llamado a sala de la semana pasada al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sanguinetti fustigó duramente al Frente Amplio (FA) por sus cuestionamientos a Heber y aseguró que la fuerza política “entregó el país a los narcotraficantes”. “El Frente Amplio gobernó durante 15 años inspirado en la doctrina narcomarxista, que no es otra cosa que un conjunto de ideas olvidadas por la historia, que solamente algunos nostálgicos se animan a traer a colación en pleno siglo XXI. Figuras como Carlos Marx, Joseph Stalin, el Che Guevara, Pablo Escobar y el Chapo Guzmán son nombres de referencia para la izquierda uruguaya. En el resto del mundo se los considera simplemente representantes de un tiempo que ya no es”, escribió Sanguinetti. “Si no fuera por los efectos devastadores que tuvo para la sociedad uruguaya, uno no podría hacer otra cosa que reírse ante esta apuesta frenteamplista al colectivismo, el centralismo estatal autoritario y la comercialización de sustancias psicoactivas a través de organizaciones mafiosas con ramificaciones en varios países. Ojalá que el narcomarxismo no siga seduciendo a los jóvenes con sus falsas promesas de un mundo más justo e igualitario y sus drogas que pegan para el carajo”, concluyó el líder colorado.

La publicación: Rodney Arismendi, Raúl Sendic y el Betito Suárez: jaque a la democracia se titula el libro que Sanguinetti planea publicar antes de fin de año.