Todos los analistas políticos coincidieron en marzo de 2020 en que, a medida que se acercaran las elecciones de 2024, los socios del Partido Nacional en la coalición de gobierno iban a empezar a distanciarse del presidente. Las declaraciones de colorados y cabildantes de cara a la Rendición de Cuentas parecen confirmar esta hipótesis. Pero además de estos perfilismos, ayer se supo que el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, ya no quiere salir en fotos junto a Lacalle Pou. “Obviamente la posibilidad de no ir a los actos públicos en los que esté el presidente no se puso sobre la mesa, porque aún formamos parte de la coalición. Así que lo que va a hacer es agacharse con alguna excusa, de modo de quedar fuera de la foto”, explicó una fuente de CA.

Con respecto a esta excusa, aún no está definido exactamente cuál será. “Es un tema complejo. Lo más fácil sería decir que justo tuvo que atarse los cordones, pero Manini anda casi todo el tiempo de botas o mocasines. También puede decir que vio los zapatos un tanto opacos y les quiso poner un poco de betún. En un principio suena muy poco creíble, pero si le hacemos recordar al público que Manini es un militar y por eso le gusta andar siempre prolijo, a lo mejor puede andar”, opinó la fuente consultada.