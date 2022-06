La posible vuelta de Pedro Bordaberry como líder del Partido Colorado es un tema recurrente en la interna partidaria, y a medida que se acercan las elecciones y no aparece una opción de recambio clara, el tema aparece cada vez con más frecuencia. Pero la mayoría de los dirigentes de primera línea opinan que el tema de los nombres “no es lo principal”, ya que “antes hay que terminar de definir un par de cosas”. “Creo que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en que la persona que quiera liderar a los colorados tiene que poner su propio dinero, porque nosotros no tenemos un mango. No tiene que ser Juan Sartori, ni siquiera Edgardo Novick. Alcanza con que tenga plata para pagar las cuentas de la sede. De pagar la contribución inmobiliaria zafamos, pero no creo que la UTE o la empresa de TV cable nos hagan un favor igual al de la Intendencia de Montevideo”, declaró un dirigente.

Otro dirigente se mostró de acuerdo con que lo principal es acordar el tema económico, y luego sí se debería pasar a los nombres. “Ojo que esto no es en contra de Bordaberry. De hecho, a mí me gustaría que Pedro fuera nuestro líder nuevamente. Ojalá que la gente de Manchester City le pueda arrimar unos mangos que lo habiliten a presentarse a la sucesión”.