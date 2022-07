Entre agosto y diciembre de 2020 se produjeron una serie de hackeos al sistema informático de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que comprometieron los datos de más de 80.000 pasaportes. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, responsabilizó de la situación al mal estado en el equipamiento informático, heredado de los gobiernos del Frente Amplio, y anunció medidas para mejorar la situación. “Vamos a dar un shock de apoyo moral a las computadoras del ministerio. Durante los gobiernos del Frente Amplio estas computadoras no contaron con el respaldo suficiente de las autoridades, y en esas condiciones es muy difícil que puedan hacer bien su trabajo. Pero esos tiempos se acabaron. Este gobierno las va a apoyar”.

Consultado con respecto a posibles gastos en el mejoramiento de la infraestructura informática, Heber dijo que “desgraciadamente no va a ser posible hacer las inversiones necesarias, porque nos entregaron el gobierno con la caja vacía”. “El tema es que la frazada es muy corta, y si gastamos en computadoras no podemos gastar en chalecos antibalas, y viceversa. La solución que encontramos fue no gastar en ninguna de las dos cosas”.