Un Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso presentado por la defensa de Fabián Pepín Rodríguez, el exasesor de Mauricio Macri que está requerido por la Justicia argentina. Con el fallo quedan seriamente comprometidas las chances de Rodríguez de evitar la extradición. “Uruguay es un país muy lindo. Los paisajes son espectaculares y las playas hermosas. La gente es muy amable. Pero cuidado, no es el paraíso de la libertad que nos quieren vender. Yo vine acá esperando ser una persona más libre que en mi país, pero parece que Uruguay no me va a dar la libertad que busco. Este no es un país tan libre como dicen”, escribió Pepín en el sitio de turismo Tripadvisor. El exasesor macrista calificó al país con una sola estrella.

En el gobierno reconocen que este caso “preocupa mucho” ya que “si se concreta la extradición, 50% de los empresarios argentinos que se vinieron a vivir a Uruguay se van a ir. El tema es que ellos vinieron acá en busca de tranquilidad, pero si los pueden extraditar en cualquier momento para responder ante un juez de su país por maniobras apenas turbias, no van a estar tranquilos”, consideró una fuente de la Torre Ejecutiva.