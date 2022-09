A pesar de los esfuerzos del gobierno por bajar el Índice de Precios al Consumo (IPC), la inflación se mantiene muy cercana al 10%. Fuentes del equipo económico del gobierno reconocieron que las medidas tomadas, que incluyeron bajar los aranceles de importación de harinas y aceites, eliminar el IVA a panificados y fideos e importar asado de tira desde Brasil, “tuvieron un impacto mínimo”, por lo que se están analizando iniciativas “más agresivas”. “Concretamente estamos considerando la posibilidad de importar economistas de Brasil. Allá les estaba yendo bastante mal, pero en estos meses lograron desacelerar el aumento de los precios, así que algo seguramente pueden aportar”.

Con respecto a los economistas de Brasil, las fuentes indicaron que se trata de profesionales “que no tienen nada de tiernos”, algo que definieron como “uno de los principales factores que determinan la calidad de un economista”. Con respecto a la posibilidad de habilitar la importación de otros rubros, como políticos y comunicadores, las fuentes dijeron que por el momento no hay iniciativas concretas, aunque no lo descartaron de plano. “Seguramente allá haya un importante excedente a partir del primero de enero del año que viene”.