La convocatoria del gobierno ruso a los reservistas de las Fuerzas Armadas generó un verdadero éxodo de ciudadanos que no quieren participar en la invasión a Ucrania. El fenómeno se hizo especialmente visible en aeropuertos y pasos de frontera, y también en las búsquedas en Google sobre métodos para evitar ser llamado a combatir. A raíz de esta situación, muchos analistas revieron su interpretación de la invasión rusa. “En general habíamos dado como un hecho que todos los soldados que entraron a Ucrania desde el 24 de febrero eran invasores, pero ahora se me ocurre que, a lo mejor, lo que estaban haciendo estos soldados era huir de Putin”, declaró un experto en temas de defensa de la Universidad de Cambridge. “No sería raro incluso que el objetivo de Putin nunca hubiera sido invadir Ucrania sino simplemente asustar a Occidente colocando tropas en las fronteras. El problema podría haber surgido cuando los propios soldados se creyeron que lo de la invasión era de verdad y decidieron escapar. Si eso efectivamente fue así, Putin claramente no tenía más remedio que lanzar la invasión para no quedar mal posicionado”.

La cifra: 98% de los reservistas convocados por Putin estarían de acuerdo con que los nazis se queden con Ucrania.