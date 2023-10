Si bien el acuerdo entre Juan Sartori y Beatriz Argimón no implica alguna candidatura, desde el entorno del primero se afirma que todas las posibilidades están abiertas. Ayer la vicepresidenta dijo que ve con buenos ojos una candidatura a la presidencia del senador y empresario o incluso una suya, pero que “si me dan a elegir, lo que más me gustaría es ser suplente de Juan Sartori en la Cámara de Senadores”. Argimón reconoció que tener a Sartori como suplente en el primer lugar de la lista o como titular en el segundo “no reflejaría el aporte de cada uno en este nuevo sector”. “No me refiero al aporte en materia de experiencia política, o de nombre o de tradición. Más bien estoy pensando en el aporte logístico, por decirlo de alguna manera”, explicó. Es por eso que “llevar a Juan como candidato al Senado, con su nombre bien grande en los centenares de miles de afiches, banners y spots televisivos que vamos a poner, y tenerme a mí como suplente para ingresar únicamente si algún día se le complica y no puede asistir a las sesiones, es algo que me dejaría más que satisfecha”.

El anuncio: “Si bien nuestra plataforma no está del todo definida, podemos adelantar que tenemos un par de ideas muy buenas para reformar la Jutep”. Dirigente sartorista feliz porque tiene cinco años más de trabajo.