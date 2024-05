Harvey | Gente, no puede ser que un gordito con cara de gil como Joel Chagas sea el jefe de una de las bandas. ¿Vieron la pinta de estar esperando que el padre le arregle la Play Station? No sé, para tomarse en serio las cosas que pasan en este país, por lo menos que cada uno tenga el physique du rol que corresponde.

Dr. Hamlet Fattoruso | Esto arrancó mal cuando apareció la opción Artístico en el liceo. Desde ese momento, le dimos a entender a los adolescentes que las pavadas que dibujaban o las ""“obras de teatro”"" que hacían eran cosas respetables que iban a ser tomadas en serio.

GILES 430.000 FIRMAS | Me parece muy bien que los jóvenes se vayan preparando para la lucha, así que más allá de las diferencias, apoyo estas convocatorias. Quizá discrepo un poco con la elección de los lugares de pelea, pero capaz que los chiquilines tienen más cabeza de lo que pensamos y quieren denunciar el rol de esos templos del consumo burgués que son los shoppings.

Nancy_1962 | Compañero, me parece mal que usted insulte a los que no firmamos, sobre todo porque para ganar el plebiscito se va a precisar de mucha gente como yo, que no firmó pero respeta. ¿Por qué no saca lo de “giles”?

GILES 430.000 FIRMAS | Compañera Nancy, le pido mil disculpas. Lo que pasa es que yo me llamo Giles. Soy de ascendencia francesa y Giles es un nombre muy común en Francia. Hay varios Gilles famosos, como el chef Gilles Deleuze, el educador Gilles de Rais o el pintor Gilles Villeneuve. En demostración de confianza, le doy mi nombre completo: Giles Lesrompilort.

Camilo_IPA | Creo que los profes también tenemos responsabilidad en lo que está pasando. Es hora de hacer muchos talleres y que no quede una sola ronda de gente sentada en el piso sin formarse. Pero también creo que es nefasto no tomar partido hasta mancharse, como cantaba Pancho Ibáñez, así que dejo en claro que en lo personal soy team Chepe

Tipo | @Camilo_IPA Basta de todo esto. Es claro que hemos reprimido mucho los impulsos naturales de los varones, en lo que yo llamo la maraquización de los jóvenes. Por eso ganó Milei. Desplegar un poco los instintos de pelea, de caza de jabalíes y de agarrarse un poco la guaranga frente a otros jóvenes va a solucionar mucho problema social

@Euge_Educadorxs | @Camilo_IPA qué divino que por fin te recibiste!! Qué liceo elegiste? Cuántas horas agarraste?

Camilo_IPA | @Euge_Educadorxs En realidad no es que me “recibí”, por lo menos no en el sentido que usan las mayorías hegemónicas. Lo que hice fue “recibirme” por mi cuenta. En lugar de buscar el “gran papel” decidí hacer un collage con todos los papelitos que fui juntando por mi viaje vital sentipensante. Yo no quiero que el mundo del trabajo me succione. Ojo, me siento un trabajador, pero no en el sentido de persona que tiene que trabajar.