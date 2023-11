Tras un par de días a la defensiva, los nacionalistas decidieron pasar al ataque en el caso Marset. Ante los cuestionamientos del Frente Amplio a las explicaciones dadas por el presidente, Luis Lacalle Pou, sobre todo aquellas referidas al documento con chats entre Carolina Ache y Guillermo Maciel que Roberto Lafluf habría destruido, desde el oficialismo reclamaron la aparición de la bandera de los 33 orientales robada por grupos armados de izquierda en 1969. “Ponen el grito en el cielo por la desaparición de un papelito de nada, pero de la desaparición de la bandera que usaron los 33 orientales no dicen nada. Patético”, tuiteó el senador Sergio Botana. “Nosotros no aceptamos visiones hemipléjicas. ¿Está mal que el señor Roberto Lafluf haya destruido un documento público? Por supuesto que sí. ¿Pero la izquierda puede asegurarnos que la bandera de los 33 no fue destruida, o siquiera si está en buenas condiciones?”, opinó por su parte el senador Jorge Gandini.

La frase en el Parlamento: “Se quejan porque no dejo hablar a la senadora Silvia Nane. ¿Y cuando Juan Castillo me interrumpía en el período pasado no se quejaban?”. Graciela Bianchi, senadora con memoria.