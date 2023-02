En estos días surgió una nueva denuncia por nepotismo contra el intendente de Artigas, Pablo Caram. Concretamente se lo acusa de haberle pagado compensaciones injustificadas a la pareja de su primo y también de haberle otorgado un terreno municipal a la hermana de esta. El jefe comunal se defendió de estas acusaciones. “Lo que más me molesta de todo esto no es que se esté intentando enchastrar mi buen nombre en forma tan ruin. Lo que más me molesta es que se metan con mis afectos, con mis seres queridos, es decir, mi familia y mis amigos. Por eso les digo lo siguiente: no se metan con mi familia o lo van a lamentar”. Caram aseguró que “si lo que se quiere hacer es un debate serio sobre las políticas municipales de contrataciones, yo estoy dispuesto a participar. Pero con la condición de que dejen afuera a mi familia. Si hacen eso, yo estoy dispuesto a discutir con cualquiera sobre si hay o no nepotismo en la intendencia. Pero si mencionan a mis familiares o a mis amigos, no hay diálogo posible”.

La cifra: 8 es el grado de consanguinidad a partir del cual se puede conseguir un empleo en la administración Caram.