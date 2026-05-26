Tras solamente 87 intentos, colorados lograron hacer un video con IA en el que Batlle y Ordóñez no los insulta

El acto por el aniversario número 170 del natalicio de José Batlle y Ordóñez contó con una novedad. Durante la ceremonia se proyectó un video hecho con inteligencia artificial en el que el dos veces expresidente dio un discurso a los colorados de hoy. Un dirigente consideró que “esto de la inteligencia artificial es un golazo. Solamente tuvimos que hacer 87 intentos”. “Honestamente, pensamos que nos iba a llevar mucho más lograr lo que finalmente logramos: un mensaje de Batlle y Ordóñez a los colorados en el que no los cuestiona con severidad. La verdad es que los videos anteriores realmente no los podíamos presentar en público”, expresó uno de los organizadores del acto.

Los mensajes previos al definitivo contenían insultos a los colorados de hoy en día por no estar trabajando para la construcción de un estado de bienestar, sabotear la gestión pública y, sobre todo, haberse afianzado como laderos de los blancos. “Las partes en las que el Batlle hecho con inteligencia artificial se quejaba de nuestra falta de independencia con respecto a los blancos eran las que tenían los peores insultos. Yo me quedé sorprendido por la capacidad que puede llegar a tener una computadora para putear de una manera tan visceral y tan entusiasta, es decir, humana”.