Barras de Peñarol critican operativo policial en el CDS: “A los que había que apalear era a los jugadores”

Los incidentes que se produjeron entre la Guardia Metropolitana y varios parciales aurinegros luego del partido del jueves entre Peñarol y Corinthians, que terminó con la eliminación del equipo uruguayo, generaron cruces de todo tipo. Desde la hinchada mirasol se cuestionó con dureza el operativo policial. “Nosotros no criticamos que se pegue palo, que se lancen gases o incluso balas de goma. Lo que criticamos es que todo eso se le haga a la hinchada en lugar de a los jugadores, que son los culpables de este desastre”, se lee en un mensaje divulgado por los referentes de la hinchada aurinegra.

“Incluso si nos dieran palo a nosotros, pero también a los jugadores, nosotros lo entenderíamos. Pero lo que no podemos aceptar es que los jugadores se la lleven de arriba. Le pedimos al ministro Carlos Negro que haga algo”.