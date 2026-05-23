Entrevista: Guido Manini Ríos

23 de mayo de 2026 - 1 minuto de lectura

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Cabildo Abierto se terminó transformando en el fiel de la balanza entre gobierno y oposición. ¿Es algo buscado?

Por supuesto. Queríamos humillar nuevamente a Pablo Mieres.

¿Cree que las Fuerzas Armadas tienen información sobre desaparecidos?

Defina “desaparecidos”.

Personas asesinadas por la última dictadura cuyos restos fueron desaparecidos.

Ah, los que viven en Europa.

¿Tiene pruebas de eso?

Los militares no necesitamos pruebas. Si fuera así, Estados Unidos jamás podría haber invadido Irak. ¿Se imagina qué desastre hubiera sido?

¿Hubo pactos entre tupamaros y militares?

“¿Hubo?”. Ja, ja.

¿Qué cree que falta para la reconciliación entre los uruguayos?

Reforma de los programas de Historia en los liceos. Y establecer el servicio militar obligatorio.

¿Qué opina de la educación sexual?

Habría que sacarla de los programas liceales. Y establecer el servicio militar obligatorio.

¿Cree que habría que establecer el servicio militar obligatorio?

Ustedes los de la prensa buscan estigmatizarnos como un partido militar.

¿Cabildo Abierto no es un partido militar?

¿Cómo podría calificarse como partido militar a uno que justifica la dictadura cívico-militar?

¿Qué opina de las numerosas deserciones de Cabildo Abierto?

Esas cosas pasan por no tener servicio militar obligatorio.

¿Cómo cree que se puede solucionar el problema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan?

¿Cuántas veces me va a hacer repetir la misma respuesta?

Mi obligación como periodista es hacer las preguntas que considero pertinentes para informar de la mejor manera posible a la ciudadanía.

Los periodistas no entienden lo que es una obligación. ¿Sabe por qué?

¿Porque no hay servicio militar obligatorio?

No. Por la droga.