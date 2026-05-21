Desmienten que el papa vaya a Florida porque quiere recuperar el dinero que invirtió en Conexión Ganadera

El intendente floridense, Carlos Enciso, dio prácticamente como un hecho que el papa León XIV visitará Florida durante su visita a Uruguay, que, según varias fuentes, está prevista para noviembre. Desde la arquidiócesis de Montevideo rechazaron versiones surgidas luego del anuncio de Enciso, según las cuales el objetivo del sumo pontífice es recuperar parte del dinero que invirtió en Conexión Ganadera. “Es cierto que León XIV, como tantas otras jerarquías católicas, invirtió de buena fe dinero en esta empresa, confiado en que un devoto como Gustavo Basso jamás iba a ser capaz de estafar a nuestra iglesia. Obviamente, la noticia de que Conexión Ganadera en realidad era una estafa piramidal lo decepcionó mucho, pero el papa, como buen católico, sabe que los caminos del señor son inescrutables y que muchas cosas nos pone frente a situaciones difíciles. De hecho, la visita a Florida seguramente tenga que ver con un deseo de ponerse a prueba a sí mismo y no caer en la tentación de llevarse alguno de los bienes de Basso a modo de compensación por el dinero estafado”.

El negocio: “Yo ya me construí un baño. Van a venir decenas de miles de personas”. Floridense que no aprendió nada de la historia.