El gobierno pedirá autorización a las Fuerzas Armadas para darles la orden de brindar información sobre los desaparecidos

En el 30° aniversario de la Marcha del Silencio, desde Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reiteraron el reclamo al gobierno para que ordene a los militares entregar toda la información que posee sobre desapariciones forzadas. Desde el gobierno manifestaron la “total disposición” para cumplir con este pedido luego de que se cumplan “algunas formalidades”. “Para nosotros, la causa de los desaparecidos es una causa sagrada. Por eso vamos a poner en marcha los protocolos para estas ocasiones, que comienzan con el pedido oficial de autorización a las Fuerzas Armadas para que podamos ordenarles que entreguen la información”.

En caso de que las Fuerzas Armadas rechacen el pedido, el gobierno activará un plan de contingencia, consistente en pedirles nuevamente, esta vez mediante ruegos lastimosos, que entreguen la información. “Lo bueno es que estamos muy cerca de conseguir toda esa información. Solo falta que los mandos militares pongan un poco de buena voluntad, y listo el pollo”.