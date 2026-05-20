Ayuda humanitaria: el Poder Ejecutivo enviará a Cuba varias toneladas de socialdemocracia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a Uruguay el envío de 15 toneladas de leche en polvo, que llegaron a la isla en un barco que también llevaba ayuda humanitaria de México. Ayer, desde la Torre Ejecutiva confirmaron que en las próximas semanas se hará un nuevo envío de ayuda. “Estamos pensando en cosas que Cuba necesita para salir de la grave crisis en la que se encuentra. Vamos a enviar paneles solares que le permitan al país generar electricidad sin depender de combustibles fósiles y también varias toneladas de socialdemocracia para que el gobierno cubano pueda rescatar por lo menos las pocas migas que quedan de los logros de la Revolución, antes de que todo se desplome”, expresaron las fuentes.

La decisión del gobierno de exportar su modelo de socialdemocracia aplicada a un país en vías de desarrollo generó críticas desde distintos frentes. Mientras que la oposición considera que es una medida “temeraria” que puede traerle problemas con Estados Unidos, desde el Partido Comunista acusan a Yamandú Orsi de querer “perjudicar a la Revolución cubana enviando grandes cantidades de tibieza”.