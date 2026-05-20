Duro golpe para la selección uruguaya: pautaron una interpelación en el mismo día del debut mundialista

A diferencia de lo que venía ocurriendo en la previa de los últimos mundiales, esta vez se percibe muy poco entusiasmo entre la afición celeste. Pero a la inusual apatía de los hinchas se sumó ayer un duro golpe: la Cámara de Senadores interpelará al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddonne, el 15 de junio, es decir, el mismo día del debut de Uruguay ante Arabia Saudita.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol consideraron esta decisión “un mazazo”. “En un contexto como este, el principal motivo que tienen los uruguayos para ver a su selección es que no hay otras cosas para ver, pero si tienen la alternativa de mirar una interpelación, hay grandes riesgos de que la mitad de la gente opte por esto último. Y si bien las interpelaciones son largas y aburridas, se trata de algo que siempre fue así. En el caso de la selección, hasta hace unos años era un espectáculo entretenido, por lo que es imposible no indignarse”.