Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron para definir si llevan a Donald Trump al psicólogo

Tan solo unos días después de que el presidente de Estados Unidos se reuniera con Xi Jinping, Vladimir Putin también viajó a Pekín para reunirse con su homólogo chino. Fuentes de la diplomacia china revelaron que Putin y Jinping dedicaron la mayor parte del encuentro a definir si iban a mandar a Donald Trump al psicólogo. “Tanto Putin como Jinping reconocieron que tomar la decisión de mandar al psicólogo a un niño en el cuerpo de un adulto es difícil. De todas maneras, los dos son conscientes también de que un niño tan disperso e inestable como Trump necesita algún tipo de contención”.

Desde Moscú confirmaron que el tema ocupó buena parte de la reunión y que ambos mandatarios están en una línea similar, aunque no quisieron confirmar ni desmentir que haya una decisión tomada. “Los dos temen que la propuesta de ir al psicólogo genere un berrinche de Trump que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial”.