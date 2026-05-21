Declaraciones de Orsi sobre baja en la aprobación de su gestión provocaron un nuevo descenso en la aprobación

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió el martes a la baja sostenida en la aprobación del gobierno que reflejan todas las encuestas que se divulgan. El mandatario explicó que iba a analizar el tema y, cuando tuviera un diagnóstico, se iba a pronunciar. Tras estas declaraciones, la aprobación de la gestión de Orsi cayó cinco puntos porcentuales. Desde la Torre Ejecutiva reconocieron que la situación actual es “preocupante”. “La visión de buena parte de la ciudadanía es que Orsi tarda mucho en tomar decisiones y a veces no se mantiene firme en ellas. Evidentemente, salir a decir que iba a tomar medidas enérgicas para revertir la situación no hubiera ido en línea con el ‘estilo Orsi’, pero estamos empezando a sospechar que eso sería algo bueno”.

Fuentes de Presidencia de la República reconocieron que allí se está considerando la posibilidad de emular la exitosa estrategia comunicacional del expresidente Luis Lacalle Pou. “Capaz que la cosa pasa por generar escándalos y maniobras con firme apariencia delictiva. Hubo un tiempo en que esas cosas generaban problemas serios de imagen, pero hoy en día está tan rara la cosa que uno ya no sabe qué pensar. Me temo que no vamos a tener más remedio que ponernos a experimentar”.