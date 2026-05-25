Luis Suárez pide perdón por haber mordido a Marcelo Bielsa

Mientras se espera que el director técnico celeste dé la lista de convocados para el Mundial, en la prensa deportiva y en el ambiente del fútbol se sigue especulando con la posible convocatoria de Luis Suárez. Hasta hace poco se consideraba que esto era altamente improbable, pero un video divulgado por el delantero celeste en sus redes sociales cambió la situación. “Quiero pedirle perdón al señor Marcelo Bielsa por haberlo mordido en el cuello durante un entrenamiento. Espero que él sea consciente de que uno no actúa de mala fe. Lo que pasa es que a veces, estando en la cancha, uno pierde la cabeza”.

Las palabras de Suárez confirmaron que el detonante de los problemas de relacionamiento entre él y Bielsa fue la mordida en el cuello que le aplicó durante los entrenamientos para un partido de las Eliminatorias. “Sé que me equivoqué y le pido perdón. Me gustaría poder prometerle que no voy a volver a hacerlo, pero en mi caso no tendría mucho sentido. Lo que sí le puedo prometer es que voy a hacer todo lo posible para que mi dentadura no vuelva a lastimarle la piel”, concluyó el máximo anotador histórico de la selección.