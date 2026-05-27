Ancap busca acumular reservas que le permitan estar a cubierto hasta que el Imperio estadounidense termine de colapsar

En el gobierno creen que episodios tragicómicos como el ataque a Irán pueden repetirse varias veces antes de que la superpotencia termine de suicidarse eligiendo psicópatas como presidentes.

Consultado sobre el precio de los combustibles, el presidente de la República, Yamandú Orsi, no descartó una nueva suba, aunque destacó que Ancap se está abasteciendo como para “tener espalda” hasta fin de año. Desde el ente confirmaron que se está trabajando para tener “un buen colchón” de reservas, que podría durar más allá de este año. “Si algo nos enseñaron las guerras en Irak e Irán es que el colapso del Imperio estadounidense va a generar muchos aumentos en el precio del petróleo antes de terminar de derrumbarse. Nuestra idea es tener las reservas suficientes para afrontar todas las catástrofes que van a ocurrir durante este proceso”, explicó un jerarca de Ancap.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta esta estrategia es la imposibilidad de predecir cuándo exactamente va a terminar de colapsar Estados Unidos como superpotencia global, pero en el gobierno estiman que eso ocurrirá “más o menos dentro de dos décadas, cuando el hijo menor de Donald Trump con cara de loquito sea electo presidente”.