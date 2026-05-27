“Yo siempre confié en la independencia de la Fiscalía”, afirma Graciela Bianchi

El debate sobre la politización del sistema judicial uruguayo, y en especial de la Fiscalía General de la Nación, lleva mucho tiempo, pero desde hace un año el organismo está recibiendo mucho menos críticas que antes. La senadora Graciela Bianchi celebró que “aquellas personas que se dedicaban a criticar a la Fiscalía día y noche seguramente se dieron cuenta de que le estaban haciendo un daño muy grande a la institucionalidad y decidieron dar por finalizado ese embate tan virulento como peligroso. Yo siempre confié en la independencia de la Fiscalía, por lo que no puedo hacer otra cosa que alegrarme al ver que el resto de las figuras políticas de Uruguay se hayan dado cuenta de su error”.

Bianchi consideró que, si bien todos los fiscales deben ser respetados, es especialmente importante que se respete a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. “Eso de andar hablando pestes de la máxima jerarquía de la Fiscalía es una tremenda irresponsabilidad”.