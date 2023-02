Si bien no está claro cuándo ocurrirá, se da como un hecho que en algún momento la gran mayoría de los automóviles contarán con un sistema de conducción automatizado. Las principales ventajas de este sistema es que dará más tiempo libre a las personas que viajan en auto y además las calles serán más seguras. Pero hay otras ventajas. En el Partido Nacional, por ejemplo, varios dirigentes afirman sentirse “ansiosos” por la llegada de los coches autónomos. Uno de ellos explicó: “Yo recorro mucho el país, sobre todo durante la campaña, así que no puedo manejar todo el tiempo. No tengo más remedio que contratar choferes. Pero en estos últimos meses, viendo que Alejandro Astesiano empezó como chofer de Sergio Abreu y que Santiago González empezó como chofer de Larrañaga, la verdad es que me sentiría mejor si tengo una computadora que maneje mi auto. Y la mayoría de los correligionarios con los que hablé piensan como yo. Las computadoras de los autos están diseñadas para evitar desastres, algo que claramente no ocurre ni con Astesiano ni con González”.

Más IA: Desde el Partido Nacional también quieren usar un programa de inteligencia artificial que les indique cómo mantenerse en el gobierno más de un período.