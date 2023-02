Ayer, la difusión de un video de Tik Tok en donde se veía a un ciudadano sirio luchando por salir de entre los escombros de una casa derrumbada generó un importante despliegue de equipos de rescate y medios de comunicación. De todas maneras, tras conocerse que esta persona no había sido víctima del terremoto que sacudió Siria el 12 de febrero, sino de uno de los tantos bombardeos que ocurren como consecuencia de la guerra civil en ese país, todos los rescatistas y periodistas que se habían desplazado hasta el lugar del incidente se retiraron. “De alguna manera siento que esta persona nos engañó a todos. Yo vine en busca de una historia emotiva de un hombre que pasó tres días esperando el rescate luego del terremoto, y me encontré con una persona que llevaba dos meses viviendo entre los escombros por culpa de un bombardeo común y corriente de los que hay acá prácticamente a diario”, declaró un periodista de la cadena CNN. La actitud del hombre tampoco cayó bien entre los integrantes de las brigadas internacionales de rescate. “Nosotros viajamos hasta acá simplemente para socorrer a víctimas de un terremoto. No nos gusta que nos metan en política”.

Milagros entre los escombros: “Mi casa estaba destruida por un bombardeo, pero tras el terremoto se movieron algunos trozos de cemento y ahora quedó más linda”. Hombre sirio con suerte.