La fiesta de Momo tiene adeptos en todo el país y en todas las clases sociales, aunque no todos los uruguayos la aprecian. Encuestas reveladas en los últimos días demostraron que la cantidad de gente que disfruta de esta fiesta y la cantidad a la que no le gusta es bastante parecida. Pero el dato que más sorprendió a los autores de una encuesta publicada el viernes es que al 37% de las personas que salen en Carnaval no les gusta Carnaval. Consultados con respecto a este resultado, varios carnavaleros consideraron que es “muy probable” que esto sea así. “A mí, personalmente, Carnaval me dejó de gustar hace veinte años, aproximadamente. Sigo saliendo todos los años porque me pagan, porque necesito alejarme de mi familia y porque me da lástima decirle que no al dueño del conjunto, más allá de que estoy convencido de que a él tampoco le gusta Carnaval”, explicó un murguista. Otro carnavalero de larga data, que en este caso sale en grupos de parodistas, confesó que con el tiempo “aprendí a odiar Carnaval, su ambiente, los líos por guita, los líos por egos, el olor a sudor de la bañadera y muchas cosas más. Pero, como también odio al mundo exterior, sigo saliendo”.

La desesperación: “Con esto de la falta de lluvias Carnaval va a terminar en febrero. La verdad es que no lo esperaba. ¿Qué se hace los primeros días de marzo? ¿Los cines están abiertos? ¿Sale el sol?”. Carnavalero angustiado.