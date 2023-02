Luego de varios días en los que se habló mucho sobre la aparición de misteriosas luces en el cielo, el departamento de Paysandú volvió a la normalidad. Para algunos, la falta de nuevos avistamientos demostró que se trataba de fenómenos aislados que no tenían nada que ver con una eventual presencia extraterrestre en los cielos sanduceros, pero hay quienes tienen otra explicación. “Eran extraterrestres, claro que eran extraterrestres. Lo que pasa es que vinieron acá, después fueron a Argentina, y al ver que era todo mucho más barato decidieron instalarse allá”, aseguró una comerciante de Paysandú. Esta no es la única persona convencida de que la diferencia cambiaria con la vecina orilla fue el motivo por el que no se divisaron más objetos voladores misteriosos. Un jerarca de la Intendencia de Paysandú reconoció que “con los precios que tenemos acá, es imposible retener a cualquiera que venga de afuera. Uruguay está muy caro prácticamente para todo el Universo. Es un fenómeno que tiene desconcertados a los economistas y a los físicos teóricos”.

También los espíritus: “Tuve que empezar a hacer mis sesiones del juego de la copa en Colón, porque acá ningún espectro aceptaba venir”. Médium sanducera.