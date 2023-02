La visita a Kiev del presidente de Estados Unidos tomó por sorpresa a prácticamente todo el mundo. Si bien inicialmente se pensó que el viaje de Joe Biden a Ucrania se mantuvo en reserva por cuestiones de seguridad, sobre la noche de ayer se conoció el verdadero motivo por el cual no se anunció. “El presidente planeaba viajar a Francia para reunirse con Emmanuel Macron. El problema es que, en un momento de confusión, se tomó el avión equivocado y terminó en Kiev. Son cosas que pasan a su edad”, explicó una fuente del Pentágono. Si bien el error de Biden no tuvo consecuencias para su seguridad, desde la Casa Blanca consideran que llegó el momento de tomar precauciones para que algo así no vuelva a suceder. “El problema es que él es el presidente, así que a la gente no le gusta contradecirlo. En el futuro vamos a tratar de no poner otros aviones en los hangares, para evitar confusiones que puedan terminar no tan bien como esta última”.

La frase: “Quiero transmitir mi solidaridad con el pueblo de Ucrania ante esta terrible situación que están viviendo como consecuencia del devastador terremoto del 6 de febrero”. Joe Biden, presidente algo distraído.