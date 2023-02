El caso de la funcionaria municipal de Artigas Stefani Severo, pareja de Rodolfo Caram, secretario general de la intendencia y primo del intendente, Pablo Caram, tuvo un giro sorpresivo anoche. Severo, quien está acusada de cobrar un abultado sueldo en diciembre, que incluyó un pago de 193 horas extras y 53 horas trabajadas en un feriado, decidió intervenir en la polémica y lo hizo defendiendo su remuneración. “Quizás para algunas personas les parezca excesivo que yo haya ganado más de 180.000 pesos en un mes, pero tengan en cuenta que yo trabajo sin parar, las 52 horas del día, los 11 días de la semana. Yo no soy de esas personas que trabajan ocho horas y se van para sus casas a disfrutar las 46 restantes. Yo me quedo trabajando. A veces hasta 25 o 26 horas más. Por eso acumulo tantas horas extras”. Severo también recordó que ese mes en particular tuvo muchos feriados. “Está el 25 de diciembre, que es Navidad. Está el 19 de diciembre, que es el desembarco de los 33 Orientales, y el 12 de diciembre, el Día de la Raza”.

La frase: “En la intendencia celebramos la Navidad, no el Día de la Familia, porque para nosotros todos los días son el día de la familia”. Pablo Caram, intendente muy familiero.