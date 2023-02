El anuncio del gobierno de que habrá una rebaja de los impuestos a la renta de las personas físicas y de asistencia a la seguridad social fue cuestionado no sólo desde la oposición, sino también por parte de economistas cercanos al gobierno. En el segundo caso, se alerta que esta rebaja podría generar desequilibrios fiscales, algo que rechazaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Esto no va a ser un problema, porque la economía va a seguir creciendo. Y si deja de crecer, no pasa nada, porque cualquier cosa subimos el IVA y listo. Y ojo, esto capaz que hasta sería mejor, porque el IVA es el impuesto más justo y solidario, ya que lo paga todo el mundo. Yo incluso diría que es el impuesto más uruguayo, porque hace que todos los uruguayos paguen juntos, tirando para el mismo lado, codo a codo los pobres con los ricos, como debe ser siempre. La verdad es que, si me preguntan, el IVA es mi impuesto favorito. Amo el IVA”, declaró un jerarca del MEF.

La frase: “Promovimos la generación de riqueza entre los malla oro, ahora nos ocupamos de la clase media. Es una lástima que no nos va a dar el tiempo para atender a las clases bajas, porque ya casi que se termina este período”. Integrante del gobierno con sentido del deber.