La condena de Alejandro Astesiano tras un acuerdo abreviado con la Fiscalía no implicó el cierre del caso. La fiscal Gabriela Fossati ya aclaró que las investigaciones continuarán, por lo que no se descarta que haya más indagados. “Si llega un testigo al juzgado y esta fiscal considera que puede estar ante hechos de apariencia frenteamplista, sin lugar a dudas esta persona va a pasar a ser indagada”, explicó Fossati. El pasaje de Gustavo Leal de testigo a indagado llevó a que muchas de las personas que están citadas a declarar en los próximos días estén recurriendo a abogados para que las asesoren y acompañen. Una de ellas relató: “Mi abogado me dijo que no fuera al juzgado con barba desprolija, vaqueros, championes, matera o cualquier otra prenda u objeto que pueda asociarse con hechos frenteamplistas”. Los letrados también están advirtiendo a los testigos que eviten mencionar que les gustan las murgas, escuchan la emisora M24 o creen que el caso Astesiano es una escandalosa muestra de connivencia entre las más altas esferas del gobierno y el crimen organizado.

Dos de tres: en el oficialismo ya habría acuerdo para que el triunvirato que dirigirá a la Fiscalía de la Nación tenga a Gabriela Fossati y Raúl Iglesias como sus representantes.