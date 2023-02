La defensa de Jorge Berriel, el jerarca policial imputado por haber revelado información secreta a Alejandro Astesiano que presuntamente había sido solicitada inicialmente por Luis Lacalle Pou, no descarta la posibilidad de citar a declarar al presidente. Ni bien se conoció esta postura de los defensores de Berriel, Lacalle Pou se presentó ante el juzgado que investiga los casos. “Para que no quede absolutamente ninguna duda sobre mi voluntad de colaborar con la Justicia vengo a ponerme a total disposición”, declaró el mandatario, que asistió a la sede judicial en compañía de su publicista. “Si llegara el caso de que mi declaración fuera necesaria vendría con muchísimo gusto y obviamente lo haría en compañía de mi abogado también. Pero para esta instancia me pareció que alcanzaba con mi publicista”. Fuentes judiciales indicaron que el asesor de Lacalle Pou solicitó que, en caso de una eventual comparecencia del mandatario, esta tenga lugar frente a las cámaras de televisión. “Parece que el presidente se inhibe si no hay cámaras grabando”, explicaron las fuentes.

El pronóstico: “Va a ser un poco difícil tunear un juzgado para que parezca la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva, pero se puede hacer”. Asesor de imagen del equipo legal de Lacalle Pou.