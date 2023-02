El expresidente Julio María Sanguinetti anunció la publicación de un volúmen con sus obras completas más una amplia selección de entrevistas y discursos, un proyecto en el que viene trabajando desde hace meses. El líder colorado explicó que para esta edición realizó “alguna que otra reescritura”, con el objetivo de “adaptar los textos a los tiempos que corren, que no son los mismos que corrían cuando se escribieron los libros. Hace unos años sería impensado que alguien hiciese algo así, pero hoy en día se ha vuelto una práctica muy común en el mundo editorial”.

Para emprender la reescritura, Sanguinetti decidió convocar una comisión de “lectores sensibles” que analizaron sus textos. “Fueron de mucha utilidad. Parece que hoy por hoy está mal visto pedirle la renuncia a un presidente electo, así que esa parte la cambiamos. También decir que en Uruguay no hubo desaparecidos, o que no se los pudo encontrar. Para que quedara bien en claro la intención con la que dije esas cosas lo cambiamos por ‘la causa de los desaparecidos es una causa sagrada’. De alguna manera es seguir diciendo lo mismo, pero con un lenguaje que no hiera sensibilidades”.