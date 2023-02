“TQG” (siglas de “te quedé grande”) es el nombre del último tema de Shakira, que se estrenó a fines de la semana pasada. Al igual que en sus dos temas anteriores, Shakira le tira varios dardos a su expareja Gerard Piqué, del que se separó tras un escándalo de infidelidad, aunque también le aclara que ya lo superó. Esta misma temática será repetida en los próximos cinco lanzamientos de Shakira, según dio a entender ella misma en sus redes sociales. “Lo pasado, pisado. Ahora, a dar vuelta la página y a preparar mis próximas cinco canciones, dedicadas a esa persona a la que ya superé, a la que ya no necesito y en la cual no pienso, ni me importa lo que haga con su vida. Ya no forma parte de mi mundo, es como si no existiera, es más, casi que ni me acuerdo de su nombre. Para escribir las tres canciones que ya le dediqué y las cinco que le voy a dedicar tuve que buscar su nombre en internet”.

El empoderamiento: “Las mujeres ya no sufren, las mujeres facturan, haciendo sufrir a las mujeres que se metieron con nuestros hombres”. Shakira, feminista que factura.