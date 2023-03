Los representantes del gobierno en los órganos de conducción de la educación pública han sido especialmente críticos con las medidas gremiales, incluyendo la ocupación de liceos por parte de estudiantes. Pero la semana pasada se registró un cambio de postura. El presidente del Codicen, Robert Silva, pidió a los gremios de estudiantes de los liceos 5 y Zorrilla, de Montevideo, y 14, de Las Piedras, que ocupen sus centros. “Les pedimos a los estudiantes que entren en los liceos, cierren las puertas y no dejen entrar a nadie. Manténganse así hasta que llegue la Policía. Muchas gracias”, tuiteó el jerarca. Desde el Codicen explicaron que tras “varias horas de reflexión”, y en atención a “ciertos datos de la realidad, más concretamente de la crónica roja”, llegaron a la conclusión de que las ocupaciones “al final no son tan malas”. “Ojo, no estamos diciendo que sean lo ideal, ni que haya que tomarlas en todos los liceos, sino solamente en aquellos en donde estar en la entrada o simplemente pasar por allí es más peligroso que entrar con una camiseta de Rampla Juniors a la hinchada de Cerro”.

El tuit: “Actualizamos todos los links de los programas de Secundaria e incluimos uno nuevo a un sitio de defensa personal y manejo de armas como estrategia defensiva”. Robert Silva, educador y gurú de internet.