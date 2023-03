Tal como se había anunciado, y el mismo día en el que se cumplieron tres años de la declaración de emergencia sanitaria por la covid-19, Daniel Salinas renunció a la titularidad del Ministerio de Salud Pública y será sustituido por la también cabildante Karina Rando. Salinas reafirmó que no piensa ser candidato en las próximas elecciones y desde Cabildo Abierto (CA) admiten que esto es un problema, aunque también consideran que “no es el fin”. “Es cierto, tenemos un año, como mucho, para transformar a Karina Rando en una figura política que pueda acompañar a Guido Manini Ríos como candidata a la vicepresidencia. Es muy poco tiempo, somos conscientes de eso. Pero si jugamos bien nuestras fichas y tenemos un poco de suerte, no vamos a extrañar tanto a Salinas”, estimó un dirigente de CA. En el partido creen que el “poco de suerte” que necesitan consiste en que se declare una nueva pandemia. “Lo de la gripe aviar viene medio chaucha, no creo que dé para mucho más, pero confiamos en que aparezca algo más”.

El diagnóstico: “Si lo de Rando tampoco funciona, vamos a tener que pedirle a Eduardo Lust que vuelva, porque con Guillermo Domenech como candidato a vice no metemos ni un diputado”. Dirigente cabildante trágicamente lúcido.