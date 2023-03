Según informaciones de prensa, una lancha de la Armada que estaba siendo utilizada para hundir tres barcos abandonados terminó seriamente dañada, primero al chocar contra una roca y darse vuelta y luego al caer de una grúa. Desde el Frente Amplio convocarán al ministro de Defensa Nacional, Javier García, para que dé explicaciones sobre el tema, aunque se aclaró que esto no tiene nada que ver con el hecho de que la Armada haya intentado ocultar el incidente. “Que quede claro que nosotros consideramos que es absolutamente entendible que se haya querido ocultar un episodio tan patético y humillante. Los jerarcas de la Armada son funcionarios públicos, pero también son humanos. Realmente sería muy poco compasivo de nuestra parte juzgarlos por haber querido que este papelón no se conociera. Que respondan por el hecho en sí, pero no por el ocultamiento. Honestamente, yo seguramente haría lo mismo si estuviese en ese lugar”, expresó un senador frentista.

El vaso medio lleno: “Nadie hizo dinero mal habido gracias a este incidente. Para nosotros es un avance”. Oficial de la Armada.