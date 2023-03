La contratación de la cantante argentina Lali Espósito para un festival organizado por la Intendencia de Montevideo (IM) generó duros cuestionamientos por parte de la oposición. Pero desde el oficialismo también hubo críticas. El senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez consideró que el dinero del caché de la cantante se podría haber invertido en contratar artistas nacionales. El Partido Comunista, en cambio, defendió la contratación, aunque la decisión no se tomó por unanimidad. “Algunos compañeros creían que apoyar a Lali Espósito no era la mejor opción, y en lugar de eso se inclinaban por aplaudir la contratación de Jaime Roos y La Vela Puerca por parte de la Intendencia de Canelones”, indicó una fuente comunista. En el Partido Socialista se dio una situación similar, aunque la opción de apoyar la iniciativa de la IM terminó siendo mayoritaria. “Había un par de personas que se oponían, pero se fueron”, explicaron desde la colectividad. El líder de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, no se involucró en la polémica y decidió organizar un recital de la también argentina Tini Stoessel, algo que no fue bien visto en la interna del astorismo. “El tipo no se da cuenta de que esos megaespectáculos son demasiado para él”, opinó un dirigente de Asamblea Uruguay.

La palabra del ex: “Yo me ofrecí para cantar en lugar de Lali Espósito, pero se ve que no les interesó”. Daniel Martínez, asesor honorario del Frente Amplio.