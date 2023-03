Por el momento no hubo pronunciamientos públicos tras la denuncia de la exdirigente nacionalista Romina Celeste según la cual una figura de peso del partido abusó sexualmente de ella cuando tenía 13 años. En la interna del Partido Nacional (PN) consideran que es un buen momento para empezar a liberar los chats de Alejandro Astesiano que aún no se divulgaron. “Este último año fue muy difícil para todos nosotros, pero lo que pasó en ese tiempo es una pavada comparado con lo que se nos viene. La posibilidad de ganar en 2024 ya prácticamente la habíamos descartado, pero esto nos puede complicar para ganar en lo que queda del siglo”, expresó un dirigente nacionalista. En el PN consideran que la situación podría ameritar incluso algunas medidas extremas, como divulgar la totalidad de chats intercambiados por el presidente Luis Lacalle Pou y su exjefe de custodios. “Sabemos que ahí puede haber cosas escandalosas, pero nada vinculado con la pedofilia, así que la relación costo-beneficio sería claramente favorable”.

La frase: “Yo en esto ni me meto porque no puedo ayudar. Milagros no hago”. Director de la agencia de publicidad del gobierno.