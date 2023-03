Desde hace unos años el Día Internacional de la Mujer es el escenario de varias polémicas, muchas de las cuales se dan en la interna de los partidos políticos. En esta ocasión, el episodio más sonado ocurrió en Cabildo Abierto (CA). Varios cabildantes denunciaron que un dirigente del partido no le regaló flores a su esposa por el 8 de marzo. Un dirigente de CA relató: “Lo que uno espera de un cabildante en el Día de la Mujer es que celebre la belleza, la delicadeza y la capacidad de engendrar vida de las mujeres que forman parte de su entorno. Por eso debe felicitarla, invitarla a cenar luego de que termine con las labores domésticas, y, por supuesto, regalarle un ramo de flores, que es la quintaesencia de la feminidad bien entendida. Pero nos llegó la versión de un correligionario que no hizo nada de esto con su esposa”. El dirigente consideró que este caso “demuestra que incluso dentro de nuestro propio partido hay personas que adhieren al feminismo globalista y de pelos en las axilas. Si no queremos que este tipo de ideologías penetren en nuestra formación, debemos empezar por establecer códigos de ética internos. Al que no regala flores un 8 de marzo, para afuera”.

La frase: “Felicito a mi mujer los 8 de marzo y a todos los empleados de mi curtiembre los 1º de mayo, incluyendo aquellos que están en negro”. Cabildante bien educado.