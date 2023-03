Ante el crecimiento de los casos de gripe aviar en aves silvestres, el gobierno decidió adquirir diez millones de dosis de vacunas para esta enfermedad. Lo que se busca con la medida es impedir una epidemia entre las aves de corral, que tendría efectos devastadores. Pero no todos están contentos con la medida. El abogado y excandidato a la presidencia Gustavo Salle definió la vacunación de gallinas como “un descomunal genocidio plumífero perpetrado por el big pharma, la masonería, el imperio y el progresismo local”. Salle amenazó con “prenderme fuego en medio de la plaza Independencia si se les impide a las gallinas que no quieran vacunarse ingresar a espectáculos públicos”. “No podemos permitir que al apartheid que sufrimos durante la plandemia de covid se repita con las gallinas, que no tienen la culpa de la forma en que la inmensa mayoría de los humanos se dejan dominar por la cleptocorporatocracia globalista, financista, digital y computacional”.

La sentencia: “Como excandidato del Partido Verde Animalista, es mi deber defender el derecho a la vida de gallinas y aves en general”. Gustavo Salle, animal animalista.