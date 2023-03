El Ministerio del Interior decidió cambiar a los jefes de diez de las 24 comisarías que hay en Montevideo. Si bien aún no se conoce cuáles son las zonas en donde habrá cambios, sí se supo que el motivo de estos fue “un pobre desempeño en las estadísticas”. “En líneas generales, estamos conformes con las estadísticas de abuso policial, que han venido subiendo en Montevideo tomado en su conjunto. Pero hay una decena de comisarías en las que las estadísticas de abuso son excesivamente bajas. Ahí fue donde decidimos hacer los cambios”, indicó una alta jerarquía de la cartera. “Si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es su capacidad para reconocer cuando hay cosas que no están marchando bien. Y bueno, si hay una comisaría en donde hay una denuncia de abuso policial cada dos o tres días, donde no se han registrado escándalos por procedimientos abusivos filmados y divulgados en redes sociales, en donde no ha habido policías procesados por uso excesivo de la fuerza, entonces ahí tenemos un problema que hay que corregir”.

La queja: “En mi comisaría se abusa y se tortura. ¿Qué culpa tengo de que lo hagamos tan bien que los pichis no se animen a denunciarme?”. Comisario relevado.