Los anuncios del mandatario frente a la Asamblea General sobre rebajas impositivas fueron catalogados de insuficientes no sólo por la oposición, sino también por algunos de sus socios en la coalición de gobierno. Una de las críticas más sonadas fue la de Guido Manini Ríos, quien disparó: “Faltó anunciar el aumento de la jubilación mínima”. Lacalle Pou le respondió al líder de Cabildo Abierto asegurando que el aumento que reclama “es posible y no lo descartamos para un futuro cercano, para nada”. De todas maneras, el presidente aclaró que “para eso primero tendríamos que bajar las jubilaciones, porque sería la única forma de que un aumento no se transforme en un gesto populista más propio de una dictadura marxista que de una democracia liberal”. El presidente recordó que la baja en el IRPF “fue posible gracias a que este gobierno lo subió, demostrando, una vez más, que a la hora de manejar la economía no improvisamos ni damos pasos en falso. Somos un país serio. Si subimos las jubilaciones, lo vamos a hacer mediante este método que tantos buenos resultados nos ha dado”.

La reforma jubilatoria: “Cabildo Abierto estaría faltando a su palabra si no la vota. Al final, el único confiable acá es el Pablo ese, el de Trabajo y Seguridad Social. Se me borró su apellido”. Luis Lacalle Pou, presidente olvidadizo.