Desde hace varias décadas muchos dirigentes, sectores y partidos políticos se han presentado como una opción para los votantes del centro que no se identifican con los partidos tradicionales ni con el Frente Amplio. Estos intentos, sin embargo, nunca lograron tener un peso relevante. Ante esta situación la Corte Electoral decidió lanzar una licitación a interesados en ocupar un lugar en el centro del espectro político, cuyos resultados fueron publicados ayer. “Desgraciadamente tuvimos que declarar la licitación desierta, porque ninguna de las propuestas cumplía con los requisitos del pliego de condiciones. El principal defecto que presentaron fue no tener un candidato al que la gente se pudiera tomar mínimamente en serio, pero también tenían problemas a la hora de aparecer como una opción genuinamente equidistante de los dos grandes bloques”, explicó un ministro de la corte. “Partidos que se presenten como de centro pero que a los dos minutos ya muestren la hilacha y revelen su verdadera ideología tenemos de sobra. Nosotros queríamos algo diferente, pero claramente eso en Uruguay no existe”.

La frase: “Sentía que mi propuesta de centro izquierda no tenía lugar en el Frente Amplio, básicamente porque ya hay demasiados grupos en ese lugar”. Richard Read, sindicalista socialdemócrata y figura mediática.