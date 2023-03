El senador Guillermo Domenech aseguró en una entrevista el lunes que formar parte de la coalición de gobierno implicó que Cabildo Abierto haya tenido que “comerse varios sapos”. Consultado al respecto, el también senador y líder del partido, Guido Manini Ríos, se mostró de acuerdo con Domenech. “Estos últimos tres años han sido años de comerse muchos sapos. Honestamente, cuando decidí formar parte de la coalición de gobierno no me imaginaba que iba a tener que comerme tantos sapos para mantenerme alejado de los juzgados”. Manini Ríos dijo ser consciente de que, aun cuando deje la coalición de gobierno, es probable que siga teniendo que tragarse sapos. “Sé perfectamente que hasta el día anterior al inicio de la feria judicial de 2024 puedo verme enfrentado a la disyuntiva de apoyar decisiones del gobierno que no comparto del todo o terminar declarando en un juzgado por no informar sobre actas de un tribunal de honor o usufructuar campos de Colonización sin derecho. Cuando uno ve las cosas desde esa perspectiva, los sapos no son tan malos”.

¿Y con el Frente Amplio?: “Si el Frente Amplio llega al gobierno seguramente tenga que seguir tragando sapos, pero en este caso van a ser más parecidos a Mujica que a Lacalle Pou”. Guido Manini Ríos. Catador de anuros.