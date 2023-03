La presencia de Ricardo Arjona en Uruguay siempre genera un revuelo considerable entre sus fanáticas, y esta vez no fue la excepción. Miles de mujeres asistieron al estadio Centenario a presenciar el concierto del cantautor guatemalteco. Pero en esta ocasión el revuelo fue más allá de sus seguidoras, debido a unas polémicas frases pronunciadas por Arjona durante el recital. “Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar”, lanzó Arjona desde el escenario. Otras de sus frases polémicas fueron “su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar”, “de vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón” y “la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca a una discoteca”. Las declaraciones de Arjona fueron duramente criticadas en redes sociales. “Si quiere hablar contra el feminismo y las reivindicaciones de género con un discurso de adolescente, que lo haga. No me gusta, pero prefiero eso a sus versos”, escribió una tuitera. “¡¿Y la Corte de La Haya no hace nada?!”, disparó un usuario de Tik Tok.

El saldo: el concierto de Arjona en el Centenario provocó la muerte de dos teros con sensibilidad para la poesía.