El exministro de Ambiente ocupó ayer su banca en la Cámara de Senadores, a la que había renunciado para ocupar ese cargo. El legislador de Ciudadanos, quien había sido diputado entre 2015 y 2020, dijo sentirse “muy emocionado” por regresar al Palacio Legislativo. “Estos tres años fueron difíciles, con muchos desafíos y con muchos momentos complicados, pero también crecí mucho. De hecho, dejé el Senado como falso licenciado y ahora soy un licenciado de verdad”. Hasta 2022, año en que se recibió, el legislador se presentaba como licenciado sin serlo. “De todas las enseñanzas que recibí en estos años, la más importante de todas es que un escándalo grande tapa a un escándalo más pequeño”, dijo Peña, en referencia a que, cuando se supo que se había presentado varias veces como licenciado sin serlo, afirmó que ahora sí estaba recibido. Sin embargo, un error de su parte a la hora de inscribirse a un curso hizo que desde la universidad en donde cursó la licenciatura se afirmara en primera instancia que no había cursado todas las materias. “En este caso fue un error de mi parte, pero si alguna vez me salpica de nuevo algún escandalete, voy a armarme un buen escándalo para taparlo”.

El futuro de Ciudadanos: “El futuro del Partido Colorado está íntimamente ligado al futuro de nuestro sector. O sea que el Partido Colorado está en problemas”. Adrián Peña, ex no licenciado, ex licenciado, ex no licenciado de nuevo y actual licenciado.